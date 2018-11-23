﻿ Ученые: рост числа диабетиков не остановить, Mixnews.lv

Наука |

Врачи сделали неутешительные прогнозы: к 2030 году количество лиц с диабетом 2-го типа в мире увеличится на 100 миллионов человек. В общей сложности диабет будет у 511 миллионов человек. А потребление инсулина возрастет на 20%. Как отмечает "N+1", прогноз сделала группа экспертов из США, Великобритании и Швейцарии.

Ученые смоделировали изменение количества людей с диабетом 2-го типа и их потребности в инсулине с 2018 по 2030 годы. Учитывались данные по 221 стране и из 14 исследований по разным странам. Это позволило получить статистику для 60% диабетиков в мире.

Неправильное питание, ожирение, малоподвижный образ жизни, - все это подогревает мировую эпидемию диабета. И, если в 2018 году диабет 2-го типа диагностируется у 406 миллионов человек, то в 2030 году эта цифра вырастет до 511 миллионов. В основном рост заболеваемости придется на Китай, Индию и США. Потребление инсулина может вырасти на 20% с максимальным приростом в Азии.

Следовательно, придется наращивать производство инсулина. Уже сейчас производители не могут обеспечить всех нуждающихся в инсулине, поэтому необходимо для производства активно привлекать Азию и Африку.

При этом перспективнее, с точки зрения продолжительности жизни и количества осложнений, держать порог гликилированного гемоглобина в 7 для людей моложе 75 лет, а для людей старше - в 8.

Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, говорит о том, что диабет стоит на седьмом месте в списке причин смертей в мире. У диабетиков повышен риск инфаркта и инсульта в 2-3 раза.

Источник: meddaily.ru

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download