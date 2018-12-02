﻿ Ученые: тропические лианы способны убивать агрессивные раковые клетки, Mixnews.lv

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Ученые обнаружили новое соединение, способное побороть рак поджелудочной железы - одно из самых страшных онкологических заболеваний, передает Medical News Today. Этот тип рака трудно поддается лечению (клетки выживают в самых неблагоприятных условиях) и имеет высокие показатели смертности.

Клетки рака поджелудочной железы способны забирать весь кислород и питательные вещества из окружающей среды, используя их для активного распространения. Происходит это отчасти за счет активации молекулярного пути Akt/mTOR. Этот путь относится к сигнальным - он помогает клеткам общаться.

Соединение с противораковыми свойствами - алкалоид анцистроликокин E3 - было выявлено в лиане Ancistrocladus likoko. Оно вызывало сильные изменения в морфологии раковых клеток, приводившие к смерти. Вещество убивало раковые клетки тормозя активность путей аутофагии и Akt/mTOR, которые в противном случае помогли бы раку выжить в самых жестких условиях. Плюс, соединение не давало раковым клеткам мигрировать и формировать колонии. Значит, ему под силу остановить метастазирование.

Источник: meddaily.ru

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