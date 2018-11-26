﻿ Эксперты пересмотрели свое отношение к углеводам, Mixnews.lv

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Сотрудники Университета Сиднея сделали неожиданное открытие: рацион с низким уровнем белка и высокими показателями содержания углеводов может увеличить продолжительность жизни, спасти от деменции, передает The Daily Mail. Этот вывод был сделан по итогам эксперимента с грызунами. Благодаря такой диете животные демонстрировали улучшение общего состояния и показателей работы мозга (память и способность к обучению).

По словам ученых, активное потребление углеводов производит тот же эффект, что и урезание калорийности рациона. А последняя стратегия, как известно, увеличивает продолжительность жизни. Однако придерживаться низкокалорийного рациона сложно. В рамках последнего исследования ученые ссылались на диету, распространенную на Окинаве.

В этом рационе лишь 9% белка (основные источники - рыба, соя, растения). Основной источник углеводов - сладкий картофель. И в рамках эксперимента животных кормили только сложными углеводами, полученными из крахмала, и казеином (белок, который можно найти в сыре и молоке).

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru