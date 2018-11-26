﻿ Врачи рассказали, как повысить успеваемость ребенка в школе, Mixnews.lv

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Современные дети перегружены уроками, кружками и различными развивающими занятиями, использованием компьютера, констатируют эксперты, отмечает "Российская газета".

"Всем родителям необходимо понимать, что от того, насколько правильно организован режим дня школьника, зависит его состояние здоровья, физическое развитие, работоспособность и успеваемость в школе. Правильное чередование разных видов деятельности, достаточный сон, регулярный отдых на свежем воздухе, правильное питание, - все это способствует нормальному развитию ребенка", - рассказал главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской больницы им. З.А. Башляевой профессор Исмаил Османов.

Ключевую роль играют сон (не менее 9-10 часов), определенное время укладывания, проветривание помещения перед сном и поддержания оптимальной температуры в комнате. Регулярное питание с обязательным употреблением овощных, жидких, мясных и рыбных блюд (3-4 раза в день в определенные часы) тоже важно. Отдых после школы лучше организовывать в форме прогулок на свежем воздухе, с подвижными играми (минимум 2 часа). Следует выделять время для творчества, помощи по дому и любым занятиям по интересам (примерно 1 час).

Согласно рекомендациям врачей, отведение определенного времени для приготовления уроков поможет правильно распределить нагрузку на ребенка. Временной объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать полтора часа во 2-3 классе, два часа - в 4-5 классе, два с половиной часа - в 6-8 классе, три с половиной часа - в 9-11 классе. Не стоит забывать и о физическом развитии ребенка, регулярном общении с родителями и сверстниками.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru