﻿ Психология курильщика: мотиваторы на пачках сигарет работают не всегда, Mixnews.lv

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Сотрудники Западного университета в Канаде проанализировали, каким образом упаковка табачных изделий влияет на курильщика, передает "Российская газета". Оказалось, оформление пачек может заставить человека отказаться от сигарет, правда, но не всех.

Известно: в рамках исследования 156 взрослых американцев рассматривали пачки сигарет с различным дизайном. В оформлении применяли разные мотиваторы и слоган "Так люди смотрят на курильщиков". Наибольшие впечатления у курильщиков вызвали укоряющие выражения лиц людей на упаковках.

То есть самый мощный эффект на курильщиков производили изображения людей, явно осуждающих вредную привычку. "Мнение общества" инициировало у участников эксперимента намерение отказаться от табака. Однако это работало в отношении тех добровольцев, кто не связывал курение с самоидентификацией и для кого сигарета не была дополнением их "я".

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru