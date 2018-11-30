﻿ Медики рекомендуют употреблять мед каждый день, Mixnews.lv

Медики рекомендуют употреблять мед каждый день (3)

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Наука | 30 ноября 2018 года, 21:00

Если придерживаться такого режима, то можно сократить размер клейких бляшек-отложений в артериях на 30%, тем самым, снизив риск атеросклероза, пишет Hronika.info.

Как показали тесты с мышами, проведенные учеными университета Вашингтона, секрет скрывается в сахаре, входящем в состав меда. Речь идет о трегалозе. Ей под силу предотвратить инфаркт и инсульт за счет активации белка, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. В итоге стенки сосудов становятся более эластичными, кровоток восстанавливается, давление нормализуется.

Мед уже не раз претендует на звание самого полезного продукта. Он обладает свойствами мощного антиоксиданта и помогает телу избавиться от токсинов. К тому же, мед имеет антибактериальные свойства, позволяющие с его помощью улучшить состояние кожи. Мед показан и худеющим. Сахар, содержащийся в меде, отличается от сахара в сладостях. Потом, мед ускоряет метаболизм, что помогает снизить вес.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru

Комментарии 3
Патриот1 час назад
Хорошо хоть мышьяк или крысиный яд не рекомендуют принимать каждый день. К врачам сейчас ходить страшно, кто его знает что там в белом халате сидит. Хороших врачей в Латвии больше нет, уехали все!
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И это1 час назад
Заявка от переформированной и начисто угробленной отрасли? Уже смешно.
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хи-хи1 час назад
ОК.Гугл,как принять роды?
Иногда они даже не знают что учились,что давали клятву. Но хорошо "измеряют" толщину кошелька пациента.
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