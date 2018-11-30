﻿ Медики рекомендуют употреблять мед каждый день, Mixnews.lv

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Если придерживаться такого режима, то можно сократить размер клейких бляшек-отложений в артериях на 30%, тем самым, снизив риск атеросклероза, пишет Hronika.info.

Как показали тесты с мышами, проведенные учеными университета Вашингтона, секрет скрывается в сахаре, входящем в состав меда. Речь идет о трегалозе. Ей под силу предотвратить инфаркт и инсульт за счет активации белка, который заставляет иммунные клетки удалять из артерий клейкие бляшки. В итоге стенки сосудов становятся более эластичными, кровоток восстанавливается, давление нормализуется.

Мед уже не раз претендует на звание самого полезного продукта. Он обладает свойствами мощного антиоксиданта и помогает телу избавиться от токсинов. К тому же, мед имеет антибактериальные свойства, позволяющие с его помощью улучшить состояние кожи. Мед показан и худеющим. Сахар, содержащийся в меде, отличается от сахара в сладостях. Потом, мед ускоряет метаболизм, что помогает снизить вес.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru