﻿ Все "собачники" находятся под угрозой заражения опасным паразитом, Mixnews.lv

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Всероссийский НИИ паразитологии животных выпустил официальное предупреждение: гулять с собакой небезопасно, передает "Российская газета". Эксперименты показали, что собаки приносят домой на лапах яйца червей-паразитов - токсокар. Получается, даже здоровые животные могут принимать участие в распространении червей и быть фактором риска для заражения человека токсокарозом.

Так, яйца токсикар выявляли на лапах каждого пятого пса и на подошвах каждого десятого хозяина. При этом на подошвах людей, которые не выгуливают собак, паразитов не было. Все просто: владельцы собак чаще прогуливаются по зараженной паразитами почве. Медики подчеркивают, что черви-токсокар чрезвычайно опасны для здоровья глаз и других органов человека.

Инфицирование человека происходит при проглатывании яиц токсокар с пищей и водой, загрязненными испражнениями собак, а также при контакте с зараженными собаками. Вышедшие из яиц личинки мигрируют из кишечника через стенку кишки. По сосудам они попадают в различные органы и ткани (возможна потеря зрения). Самка токсокары за сутки откладывает около 200000 яиц. Кровью яйца разносятся по органам и тканям носителя. Согласно статистике, чаще инфицирование наблюдается у детей 1-4 лет. Заболевание можно распознать по зудящим высыпаниям, лихорадке, бронхопневмонии с приступами мучительного кашля и удушья, одутловатости лица.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru