﻿ Медики: нередко показания пациентов - это ложь, Mixnews.lv

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От 60% до 80% пациентов лгут врачу относительно тренировочного режима, объема потребления спиртного, рациона, курения или приема наркотиков, в общем, всего, что заставит их упасть в глазах врача, передает The Daily Mail. Треть людей ничего не говорит, если не понимает или не соглашается с какими-нибудь рекомендациями врача, показало исследование Университета Юты после опроса более 4500 человек.

В основном люди лгали, так как им было важно мнение врача, и они не хотели выслушивать лекции. Большинство умалчивало минимум об одной детали, важной с точки зрения их здоровья и лечения. Притом, если задумываться о стыде, обычно замалчиваемая деталь не была значительной. То есть все страхи и сомнения оказывались пустыми. Чаще всего лгали женщины, молодые люди, лица с низкой самооценкой.