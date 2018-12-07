﻿ Ученые дали советы, как укрепить отношения с любимым, Mixnews.lv

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Десяти минут массажа ног хватит, чтобы расположить к себе человека. Как показали исследования, во время массажа ног выделяется окситоцин - "гормон любви", передает The Daily Mail. Этот эффект был выявлен в ходе эксперимента с участием 40 мужчин. Массаж им делали или руками, или с помощью специального массажного устройства.

До и после массажа производился забор крови для оценки уровня окситоцина. Этот гормон выделяется во время родов, кормления грудью, обнимания и во время оргазма. Оказалось, показатели подскакивали на 51% после массажа руками и на 18% после использования механического массажера. В ногах располагается множество нервных окончаний, что объясняет наблюдаемый эффект.

Кстати, еще в 2017 году специалисты доказали: пользу от массажа получает не только человек, которому делают массаж, но и тот, кто выступает в роли массажиста. Квалифицированный массажист рассказала добровольцам, как правильно делать массаж спины, шеи, плеч, головы и лица. Участники попрактиковались друг на друге. Один сеанс массажа длился 15 минут.

После этого добровольцам предложили продолжить делать друг другу массаж дома минимум два раза в неделю. Исследование продолжалось три недели. Также участников несколько раз просили оценить свое настроение, уровни эмоционального стресса, физического напряжения, раздражительности и другие факторы.

Специалисты обнаружили, что у партнеров, которые делали друг другу массаж в течение 15 минут 2 или 3 раза в неделю, уровень благополучия и степень удовлетворенности качеством отношений повысились, а уровень стресса снизился. 90% пар собирались порекомендовать такой массаж друзьям.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru