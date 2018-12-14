﻿ Беспокойство о партнере не дает людям пойти на разрыв отношений, Mixnews.lv

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Почему люди остаются в романтических отношениях, если эти отношения их не устраивают? Эксперты Университета Торонто выяснили: люди реже идут на разрыв, если уверены, что их партнер находится в зависимости от отношений, пишет Medical Express. То есть люди учитывают не только свои желания, но и чувства партнеров.

По словам экспертов, люди в отношениях постоянно приносят себя в жертву. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, оставаясь в отношениях, помимо эгоистических моментов (жалко потраченного времени и сил, нет хороших альтернатив), люди демонстрируют просоциальные черты (забота о другом).

Кстати, другое исследование показало, что не стоит избегать контакта с бывшим любовным партнером. Более того, половой контакт не наносит вреда. Напротив, он может стать источником позитивных эмоций для обеих сторон.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru