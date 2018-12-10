﻿ Эксперты: полноценный ночной сон - гарантия хороших оценок, Mixnews.lv

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Бэйлорский университет, передает Eurek Alert, доказал, что для хорошей успеваемости студентам необходимо спать по 8 часов. Ученые провели эксперимент: пять ночей во время сессии группа студентов спала строго по 8 часов. Контрольная группа спала недостаточно. И в итоге первая группа лучше показала себя на экзаменах.

Не секрет, многие студенты, стараясь усвоить максимальный объем материала, в период сессии жертвуют сном. Однако особой пользы от этого нет. Эксперты говорят о необходимости соблюдать здоровый режим сна, контролировать уровень потребления кофеина, освещенности в темное время суток (яркий свет может сбить внутренние часы).

Кстати, на успеваемость влияет и тип личности. Специалисты из Королевского университета Белфаста утверждают: нарциссизм повышает успеваемость подростков. К такому выводу ученые пришли в ходе исследования, в котором приняли участие 340 школьников. Исследователи оценили уровень субклинического нарциссизма у добровольцев.

Ученые установили: подростки, у которых некоторые компоненты субклинического нарциссизма были более выраженными, оказались выносливее психологически и учились лучше. Так, судя по всему, нарциссизм имеет положительную сторону. Высокая самооценка людей с выраженным субклиническим нарциссизмом может мотивировать их, делать напористыми и успешными в определенных сферах.

По данным исследователей, субклинический нарциссизм повышает психологическую выносливость. Поэтому люди с высоким уровнем субклинического нарциссизма способны продуктивно работать в сложных ситуациях. Вероятно, именно поэтому подростки с выраженным субклиническим нарциссизмом хорошо учатся в школе.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru