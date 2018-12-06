﻿ Бабуин с сердцем свиньи прожил больше полугода, Mixnews.lv

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Коллектив ученых из Швеции, Швейцарии и Германии рассказал в журнале Nature об эксперименте, в ходе которого бабуин с пересаженным сердцем свиньи прожил больше шести месяцев.

Ксенотрансплантацию, то есть пересадку органов другого вида, многие считают перспективным вариантом решения проблемы дефицита донорских органов. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, надо справиться с отторжением чужеродного органа иммунной системой.

Один из главных кандидатов на роль донора органов при ксенотрансплантации – свинья. Свиные органы имеют сходный размер с человеческими, отдаленное родство свиней с человеком снижает риск передачи заболеваний по сравнению с пересадкой органов от обезьян, и, наконец, свиньи быстро растут, что позволит сравнительно оперативно получать органы.

В экспериментах по ксенотрансплантации чаще всего в качестве реципиента органов выступают бабуины.

Ранее ученые неоднократно пересаживали сердце свиней в брюшную полость бабуина. И уже добились того, что обезьяны после этой операции жили больше 900 дней. Но у этих бабуинов оставалось собственное сердце, и оно играло ведущую роль в кровообращении.

Провести полную замену сердца бабуина на сердце свиньи было гораздо сложнее. В предыдущих экспериментах бабуины с сердцем свиньи жили не более 57 дней, в нынешнем же исследовании срок выживания превысил шесть месяцев.

Для достижения этого результата ученые применили ряд новшеств как до пересадки, так и после. Донорские сердца хранились при температуре 8° C, и через них постоянно циркулировала жидкость, содержащая кислород, гормоны, эритроциты и питательные вещества.

После трансплантации оказалось необходимо давать бабуину лекарства, приостанавливающие рост свиного сердца. Слишком быстрый рост, свойственный сердцам свиней даже вне организма, нарушал их нормальное функционирование в организме бабуина. Также необходимо было снизить кровяное давление бабуинов до уровня, характерного для свиней.

Один из авторов исследования хирург Бруно Рейхарт из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана говорит, что при наличии финансовой поддержки, исследовательская группа будет готова через три года перейти к клиническим испытаниями трансплантации сердец свиней людям.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: pixabay.com