﻿ Ученые: у некоторых людей нежелание заниматься спортом вписано в ДНК, Mixnews.lv

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Как передает The Daily Mail, был проведен анализ данных более 90000 человек (их геном и уровень физической активности). 14 генов оказались связаны с физической активностью людей. И семь из выделенных генов ранее ученые не видели в этой роли.

Также специалисты выявили совпадения в списках генов, отвечающих за уровень физической активности, и генов, связанных с нейродегенеративными недугами вроде болезни Альцгеймера. Это наглядно показывает, что при определенных внешних факторах данные гены могут привести к целому набору проблем. Не даром, специалисты часто говорят о важности тренировок для здоровья мозга.

Взрослый человек в неделю должен тратить 150 минут на умеренную аэробную активность (катание на велосипеде) или 75 минут на активные тренировки (бег). Также важны силовые тренировки (минимум два раза в неделю). Они позволят поддержать все основные группы мышц в тонусе.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru