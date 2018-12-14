﻿ Врачи: хорошая фигура в молодости - результат жесткого режима в детстве, Mixnews.lv

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Если укладывать ребенка строго в одного и то же время, можно лучше контролировать его вес. Как отмечает The Daily Mail. подростки с жестким распорядком реже страдают от ожирения. Причина проста: нехватка сна, вызванная плавающим графиком дня, грозит развитием ожирения.

По словам сотрудников Университета Пенсильвании, важно для здоровья ребенка составить адекватный режим жизни. В рамках их исследования в общей сложности анализу подверглись более 2000 детей в возрасте 5 лет. Детей разбили на группы в зависимости от режима сна. Наблюдение за детьми длилось 10 лет.

Оказалось, только каждый третий ребенок жил по распорядку, адекватному для его возраста в 5-9 лет. Если адекватного режима не было, ребенок меньше спал и имел выше Индекс массы тела в возрасте 15 лет. Педиатры напоминают: дети 5 лет должны ложиться в промежуток с 18:45 до 20:15 в зависимости от времени пробуждения. Дети 12 лет, к примеру, ложатся в 20:15-21:45.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru