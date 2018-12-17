﻿ Ученые предлагают отличное средство против ожирения, Mixnews.lv

Ученые предлагают отличное средство против ожирения (1)
Параллельно у грызунов фиксировалось снижение уровня холестерина. По словам ученых, у черного риса довольно низкий гликемический индекс (относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови). При этом он питательный и с высоким содержанием клетчатки. А вот белый рис, напротив, имеет повышенный гликемический индекс (можно сравнить с картофелем), что грозит развитием диабета.
Ранее проводившиеся исследования также говорят: продукты с высоким гликемическим индексом повышают риск гипертонии и метаболического синдрома. Поэтому если человек пытается снизить вес и следит за своим здоровьем, ему рекомендуется исключить белый рис из рациона.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: meddaily.ru