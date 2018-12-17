﻿ Ученые предлагают отличное средство против ожирения, Mixnews.lv

Черный рис способствует расщеплению жировых отложений, пишет отмечает "Российская газета". Как показали эксперименты с грызунами, добавка из черного риса останавливала процесс накопления жиров в печени даже у тех животных, которых специально держали на калорийной пище.

Параллельно у грызунов фиксировалось снижение уровня холестерина. По словам ученых, у черного риса довольно низкий гликемический индекс (относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови). При этом он питательный и с высоким содержанием клетчатки. А вот белый рис, напротив, имеет повышенный гликемический индекс (можно сравнить с картофелем), что грозит развитием диабета.

Ранее проводившиеся исследования также говорят: продукты с высоким гликемическим индексом повышают риск гипертонии и метаболического синдрома. Поэтому если человек пытается снизить вес и следит за своим здоровьем, ему рекомендуется исключить белый рис из рациона.

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Источник: meddaily.ru