﻿ Прививка от гриппа может спасти жизнь пациентам с сердечной недостаточностью, Mixnews.lv

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Как отмечает The Daily Mail, если сердечник делает прививку каждый год, у него снижен риск ранней смерти на 19%. Исходя из этого, ученые призывают назначать прививки наряду с бета-блокаторами.

Известно: вирусные инфекции сильно перегружают тело, повышают давление, что может спровоцировать у сердечников инсульт или сердечный приступ. В рамках последнего исследования сотрудники Университета Копенгагена проанализировали данные 134000 человек, получивших диагноз "сердечная недостаточность" в январе 2003 - июне 2015 года.

По итогам 12 лет наблюдений был сделан вывод: если за это время человек прививался, но реже раза в год, у него риск ранней смерти по любой причине снижался на 13%, а риск смерти от кардиологических отклонений - на 8%. Если прививка делалась более одного раза, риск преждевременной смерти снижался на 18%. А вот для людей, прививающихся ежегодно, риск ранней смерти по любой причине падал на 19%. Притом, наиболее выраженный эффект проявлялся, если прививку делали в начале сезона гриппа (в сентябре-октябре).

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru