﻿ Ученые: травля в школе производит разрушительный эффект на мозг, Mixnews.lv

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По словам сотрудников Королевского колледжа Лондона, именно в подростковом возрасте происходит активное развитие головного мозга (уменьшается объем серого вещества и увеличивается объем белого вещества), пишет "Газета.RU". Это делает мозг особенно подверженным любым изменениям, в том числе, негативным.

Ученые провели сканирование мозга 682 подростков 14-19 лет из Великобритании, Франции и Германии, сопоставив полученные данные с результатами опросов, касавшихся отношений со сверстниками. Выяснилось: 36 из них страдали от продолжительной травли, а 646 подростков сталкивались с ней эпизодически.

При этом в мозге людей, пострадавших от длительной травли, наблюдалось уменьшение некоторых областей - сокращался объем скорлупы (связана с моторными навыками и влияет на различные виды обучения; важна с точки зрения развития нейродегенеративных расстройств) и хвостатого ядра (регулирует двигательные и вегетативные функции, участвует в процессах высшей нервной деятельности).

Аналогичные изменения в мозге присутствуют у индивидов, ставших жертвами насилия в детстве или переживших какое-то травматическое событие в юном возрасте. Помимо неврологических изменений, травля в школе приводит к повышенному риску депрессии, тревожности и посттравматического стрессового расстройства. В рамках опроса часть респондентов призналась, что до сих пор боится агрессии со стороны даже самых приветливых людей.