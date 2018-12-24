﻿ Диетологи призывают включить в рацион квашеную капусту, Mixnews.lv

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Диетологи призывают включить в рацион квашеную капусту. Это отличный зимний продукт - в ней много витамина С, даже больше, чем в цитрусовых, отмечает "Южный федеральный". Плюс, она является отличным пробиотиком, пребиотиком, источником клетчатки и важных ферментов. Все это позволяет с помощью квашеной капусты поддержать иммунитет и желудочно-кишечный тракт.

По словам медиков, квашеная капуста может стать отличным средством профилактики язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Сок квашеной капусты богат L-глютамином, способным заживлять повреждения стенок кишечника. С капустой в кишечник попадает большое количество полезных бактерий. К тому же, всего полчашки квашеной капусты в день перекрывает суточную потребность в витамине К (важен для здоровья зубов и волос).

Также капуста удаляет налет на зубах и восполняет нехватку витаминов группы В (снижают риск болезней сердечно-сосудистой системы). Диетологи советуют сочетать капусту с блюдами из рыбы, мяса, овощей. Добавлять в нее можно морковь и клюкву, отдавая предпочтение капусте, сквашенной самостоятельно. В готовой продукции слишком много сахара и уксуса.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru