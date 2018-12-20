﻿ Тренировки работают не хуже лекарств для снижения давления, Mixnews.lv

Лондонская школа экономики и политических наук вместе со Стэнфордским университетом узнала, какие именно физические упражнения могут снизить кровяное давление. Причем, эффект вполне сравним с лекарственными препаратами, отмечает "Вести.RU". В ходе соответствующего исследования учитывались данные более 39700 человек.

Оказалось, положительно на уровне давления сказывались тренировки на выносливость (ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание), упражнения высокой интенсивности, в том числе силовые (отжимания, упражнения с отягощениями), а также сочетание тренировок первого и второго типа.

Так, на гипертоников наибольший эффект производила комбинация упражнений на выносливость и силовых тренировок. И тренировки для людей с хронически повышенным систолическим давлением (более 140 миллиметров ртутного столба) были столь же эффективны, как и лекарства. У здоровых людей давление лучше снижали препараты.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru