﻿ Тренировки работают не хуже лекарств для снижения давления, Mixnews.lv

Тренировки работают не хуже лекарств для снижения давления
Оказалось, положительно на уровне давления сказывались тренировки на выносливость (ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание), упражнения высокой интенсивности, в том числе силовые (отжимания, упражнения с отягощениями), а также сочетание тренировок первого и второго типа.
Так, на гипертоников наибольший эффект производила комбинация упражнений на выносливость и силовых тренировок. И тренировки для людей с хронически повышенным систолическим давлением (более 140 миллиметров ртутного столба) были столь же эффективны, как и лекарства. У здоровых людей давление лучше снижали препараты.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: meddaily.ru