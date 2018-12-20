﻿ Витамин В12 превращает полезные соединения в опасные, выяснили ученые, Mixnews.lv

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Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук (ИТЭБ РАН) сделал заявление: противоопухолевые антиоксиданты в сочетании с витамином B12 могут становиться опасными прооксидантами, то есть веществами, которые нарушают обменные, сигнальные процессы в клетках и вызывают их гибель, передает "Рамблер".

Известно: антиоксиданты препятствуют окислению и подавляют свободные радикалы. Это спасает от развития недугов и возрастных изменений. Однако в определенных условиях антиоксиданты начинают способствовать окислительным процессам. Российские специалисты узнали, что стоять за этой трансформацией может витамин В12. Он усиливает прооксидантные свойства тиол-содержащих антиоксидантных соединений - тиокарбаматов.

"Происходит это за счет формирования соединений вроде сульфоксидов. Образование таких сульфоксидов подавляет активность ряда внутриклеточных ферментов, что в итоге нарушает обменные, сигнальные процессы в клетках и вызывает их гибель", - говорится в отчете специалистов.

К слову сказать, уже доказано, что известный антиоксидант - витамин С - в сочетании с витамином В12 превращается в прооксидант и вызывает гибель клеток за счет образования перекиси водорода. Плюс, В12 способен превращать тиолы (включая лекарственный препарат ацетилцистеин), в прооксиданты с выделением водорода, опасного для клеток.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru