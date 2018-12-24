﻿ Неврологи пролили свет на синдром хронической усталости, Mixnews.lv

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Сотрудники британского Института психиатрии, психологии и неврологии исследовали пациентов с гепатитом С. В ходе эксперимента с 55 добровольцами они выявили связь между сверхактивным иммунным ответом на фоне заражения вирусом и возникновением синдрома хронической усталости (СХУ), передает "Naked Science". СХУ характеризуется чувством сильного утомления, которое не проходит даже после отдыха. Врачи до сих пор не знают, что вызывает развитие синдрома и как с ним бороться. Согласно последней теории, все дело в иммунитете.

Известно: в эксперименте принимали участие лица с хронической формой вирусного гепатита С. Людям делали инъекции интерферона альфа (IFN-α), повышающего активность иммунитета. Таким образом была смоделирована ситуация чрезмерной нагрузки иммунитета. Терапия продолжалась 6-12 месяцев, а период наблюдения - еще полгода после окончания курса инъекций.

Оказалось, у 18 человек появилась "постоянная усталость" после инъекций. При этом у них наблюдался повышенный уровень цитокинов. Однако сравнение иммунной системы здоровых людей и лиц с СХУ не выявило явных различий. Возможно, различия заметны только в течение определенного промежутка времени после инициации иммунного ответа.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru