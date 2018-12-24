﻿ Британские ученые открыли противораковое средство в виде капель для глаз, Mixnews.lv

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Специалисты создали лекарственный коктейль, который заставляет клетки, производящие инсулин, размножаться. Как отмечает The Daily Mail, при диабете клетки поджелудочной перестают функционировать должным образом или умирают в зависимости от типа заболевания. Гармин, бета-карболиновый алкалоид, впервые выделенный из гармалы, может "перезагрузить" поджелудочную.

На гармин обратили внимание впервые в 2015 году. Соединение помогало организму произвести новые бета-клетки. Правда, показатели производства были не особо выдающимися. Зато, когда гармин дали вместе с другим средством, которое применяют также для стимуляции роста костной ткани, образовалось в 40 раз больше бета-клеток.

Так, без терапии клетки поджелудочной размножались со скоростью в 0,2% в день. При использовании одного лишь гармина показатель повышался до 2% в день. А вот лекарственная комбинация позволяла увеличить показатель до 5-8% в день. По словам экспертов, комбинация средств вылечит диабет и 1-го, и 2-го типа.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru