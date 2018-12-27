﻿ Популярные средства обвинили в провоцировании рака, Mixnews.lv

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта для подавления выработки кислоты в желудке назначают ингибиторы протонной помпы (ИПП). И при длительном приеме они могут повышать риск рака желудка почти на 250%, передает Naked Science . Об этом предупреждают сотрудники Университетского колледжа Лондона.

Известно, что рак желудка может вызывать инфекция Helicobacter pylori. Влияние данного факта и приема ИПП ученые проанализировали на примере 63397 пациентов, которых лечили с помощью трех препаратов, пытаясь уничтожить инфекцию (ИПП и два антибиотика). После того как следы инфекции пропали, начался период наблюдения в 7,5 года.

За это время 3271 человек продолжал принимать ИПП (в среднем почти три года), а 21729 человек - альтернативное средство (Н2-блокаторы). В итоге из общего числа людей, проходивших тройную терапию, у 153 развился рак желудка. Но у людей, принимавших ИПП, риск появления рака был в 2,44 раза выше. Прием средств более трех лет повышал риск в 8 раз. А вот применение Н2-блокаторов не давало повышения риска.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru