﻿ Праздничные сладости вызвали вопросы у медиков, Mixnews.lv

Праздничные сладости вызвали вопросы у медиков
Medical Express. Эксперты предупреждают: действительно существуют съедобные блестки. Однако мало кто из рядовых потребителей проверяет, какие блестки украшают изделие.К Новому году традиционно кондитерские начинают продавать красивое праздничное печение, капкейки, украшенные блестками и прочим декором, пишет
Эксперты призывают внимательно изучать упаковки любого пищевого декора. Главное, чтобы там был указан состав. Как правило, пищевой декор делают из сахара, гуммиарабика, мальтодекстрина, кукурузный крахмала и пищевых красителей.
Кстати, медики советуют некоторым особенно внимательно относиться к праздничному столу. Некоторые продукты могут спровоцировать приступ головной боли. Людям, склонным к мигреням, следует осторожно относиться к твердым сырам, орехам, горькому шоколаду, ананасам, бананам, сливам, маринованной сельди, вяленой рыбы, дичи, печени, салями, соевому соусу.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: meddaily.ru