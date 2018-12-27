﻿ Праздничные сладости вызвали вопросы у медиков, Mixnews.lv

К Новому году традиционно кондитерские начинают продавать красивое праздничное печение, капкейки, украшенные блестками и прочим декором, пишет Medical Express . Эксперты предупреждают: действительно существуют съедобные блестки. Однако мало кто из рядовых потребителей проверяет, какие блестки украшают изделие.

Эксперты призывают внимательно изучать упаковки любого пищевого декора. Главное, чтобы там был указан состав. Как правило, пищевой декор делают из сахара, гуммиарабика, мальтодекстрина, кукурузный крахмала и пищевых красителей.

Кстати, медики советуют некоторым особенно внимательно относиться к праздничному столу. Некоторые продукты могут спровоцировать приступ головной боли. Людям, склонным к мигреням, следует осторожно относиться к твердым сырам, орехам, горькому шоколаду, ананасам, бананам, сливам, маринованной сельди, вяленой рыбы, дичи, печени, салями, соевому соусу.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru