﻿ Латвийские ученые создают из кильки колбасу и макароны, Mixnews.lv

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Ученые Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU) с целью способствовать развитию рыбной промышленности, научились создавать инновационные продукты из кильки, пишет Laukos.la.lv.

"Главное в этом — рыба. Добавляется соль, красители, затем крахмал, специи по вкусу и немного сои", — рассказывает доктор наук Илзе Граматиня.

По ее словам, эта идея не нова. Уже какое-то время в Латвию ввозят схожую массу. Однако, именно латвийцы придумали, как это сделать в два раза дешевле.

Кроме того, новая технология обеспечивает практически безотходное производство. Рыбу измельчают с головой и хвостом.

Из реструктурированной кильки ученые уже изготовили 21 продукт, среди которых колбаса, паштеты с оливками и крабовыми палочками, а также макароны и пельмени. Все эти рецепты теперь доступны для производителей.

Вероятно, уже в скором времени эти продукты будут на полках местных магазинов, так как всю 500-страничную документацию о продуктах уже запросили три компании.

Фото: ru.m.wikipedia.org