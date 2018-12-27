﻿ Латвийские ученые создают из кильки колбасу и макароны, Mixnews.lv

Латвийские ученые создают из кильки колбасу и макароны (3)
Ученые Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU) с целью способствовать развитию рыбной промышленности, научились создавать инновационные продукты из кильки, пишет Laukos.la.lv.
"Главное в этом — рыба. Добавляется соль, красители, затем крахмал, специи по вкусу и немного сои", — рассказывает доктор наук Илзе Граматиня.
По ее словам, эта идея не нова. Уже какое-то время в Латвию ввозят схожую массу. Однако, именно латвийцы придумали, как это сделать в два раза дешевле.
Кроме того, новая технология обеспечивает практически безотходное производство. Рыбу измельчают с головой и хвостом.
Из реструктурированной кильки ученые уже изготовили 21 продукт, среди которых колбаса, паштеты с оливками и крабовыми палочками, а также макароны и пельмени. Все эти рецепты теперь доступны для производителей.
Вероятно, уже в скором времени эти продукты будут на полках местных магазинов, так как всю 500-страничную документацию о продуктах уже запросили три компании.
Фото: ru.m.wikipedia.org
В космосе на орбитальных станциях перерабатывают мочу в воду.
Сырье - вообще бесплатное, а содержится в нем уйма полезных веществ и витаминов.
Вон из одной сои или кукурузы сколько продуктов делают путем промышленной переработки - по пару сотен на каждое и больше.
Эка невидаль - из кильки делать макароны. Умным не нужно быть и так все в нашем мире понятно - химия рулит. А в экскрементах столько всего еще можно добыть.
Но видимо - это перспектива нынешней цивилизации.