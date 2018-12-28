﻿ Пожилым людям важно посещать культурные мероприятия, Mixnews.lv

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Пожилым людям гораздо проще побороть депрессию, чем молодежи. Как передает Medical Express, пожилые люди способны снизить риск депрессии на 32%, просто "выходя в свет". Если человек посещает культурные мероприятия минимум раз в месяц, риск снижается на 48%.

Этот вывод ученые Университетского колледжа Лондона сделали, исследовав состояние 2000 человек старше 50 лет. По словам специалистов, походы в театры, на выставки, концерты, во-первых, повышают уровень подвижности пожилого человека, что само по себе снижает риск депрессии.

Во-вторых, это социальное взаимодействие (противостояние социальной изоляции и одиночеству). К тому же, любые занятия, связанные с искусством, помогают справиться со стрессом, понизить уровень стрессового гормона (кортизола) и воспаления. Все эти факторы сопряжены с развитием депрессии.

Плюс, любая активность стимулирует мышление. Поэтому посещение культурных мероприятий одновременно снижает риск деменции, хронической боли и даже преждевременной смерти, заявляют специалисты.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru