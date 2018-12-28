﻿ Психологи: постродовая депрессия отца значительно влияет на детей, Mixnews.lv

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Постродовая депрессия может посетить не только женщину, но и мужчину. Причем, депрессия у отца производит неожиданный эффект на его детей, если у него дочери. Как показало исследование, постродовая депрессия у мужчины связана с эмоциональными проблемами у дочерей в возрасте 18 лет, передает Xinhua.

Ученые Кембриджского университета установили: почти каждый 20-й отец сталкивается с депрессией в первые недели после рождения ребенка. И, если родилась дочь, то для нее повышался риск депрессии в дальнейшем. На сыновьях постродовая депрессия у отца никак не сказывалась. В целом депрессия отца как правило усиливала депрессию матери, что повышало общий уровень стресса в семье.

Кстати, в Британии отдельно займутся проблемой постродовой депрессии у мужчин. Итак, мужчины, которые недавно стали отцами или только готовятся ими стать, смогут посещать психолога в рамках нового подхода к перинатальной помощи в Великобритании. Партнеры женщин, страдающие депрессией, тревожностью или психозом, получат возможность пройти семейную терапию и советы по тому, как правильно быть родителем.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru