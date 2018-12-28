﻿ Российские врачи рассказали, как встретить Новый год без последствий, Mixnews.lv

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Основной вред организму может нанести невоздержанное потребление спиртного. Специалисты рекомендуют вообще отказаться от алкоголя или хотя бы выпивать умеренно, передает "Российская газета".

"Организм нужно подготовить к приему спиртного. Сначала обязательно поесть, чтобы запустить ферментативную систему. Главное правило - больше интервал между тостами и как можно меньше порция алкоголя. Спиртное лучше перерабатывается, если прерывать застолье на танцы, конкурсы и другой подвижный отдых. А вот народные способы пить и оставаться трезвым вряд ли помогут". - говорит главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Многие уверены, что поможет сливочное масло, но они ошибаются. После того, как вы проглотите масло, в желудке образуется пленка. Первая доза алкоголя не всасывается, и человеку кажется, что он не пьянеет, но потом смазка растворяется, и человек в момент переходит из трезвого состояния в крайнюю степень опьянения. Безопасной дозы алкоголя не существует. Лучше всего остановиться на одном "ритуальном" бокале сухого шампанского".

Что касается питания, то в праздники лучше придерживаться принципов умеренности, сбалансированности и разнообразия.

"Рекомендуем в новогоднюю ночь есть больше овощей и фруктов, к тому же они отлично украсят стол. Основное же блюдо должно быть не сильно калорийным. Следует сделать выбор в пользу нежирных видов мяса, таких как курица, индейка или кролик. Отлично смотрится на новогоднем столе и любая рыба. А вот от жареных блюд лучше воздержаться - варка, тушение или гриль куда менее вредны. Не налегайте и на сладкое, выбирая нежирные десерты - желе и муссы", - советует главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru