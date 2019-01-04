﻿ Врачи: подслащенные напитки - настоящая беда для почек, Mixnews.lv

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Сладкие напитки, включая газировку, фруктовые смеси и даже подслащенная вода, вода с ароматизаторами и бутилированная вода могут повысить риск развития хронической болезни почек (ХБП), предупреждают сотрудники Школы общественного здравоохранения Блумберга, пишет "Российская газета".

Ученые проанализировали информацию 3000 человек, у которых на начало исследования не было проблем с почками. Помимо фиксации основных показателей здоровья, специалисты учитывали объемы потребления добровольцами различных напитков. Опросники, касающиеся напитков в рационе, заполнялись в 2000-2004 годах. А за состоянием здоровья добровольцев следили до 2009-2013 годов.

Оказалось, за это время у 185 человек развилось хроническое заболевание почек. И риск развития был напрямую связан с потреблением сладких напитков. Активное потребление таких напитков повышало риск болезни на 61%.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru