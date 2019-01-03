﻿ Пропуск завтрака способствует развитию диабета, Mixnews.lv

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Исследователь Сабрина Шлезингер проанализировала связь питания и риска развития диабета 2-го типа. Связь изучали на примере почти 100000 человек. Из них примерно у 5000 был диабет, пишет "Новости Mail.RU". Оказалось, у лиц, регулярно пропускающих завтрак, риск развития диабета повышен в среднем на 33%.

В сравнении с людьми, которые всегда завтракают, у лиц, пропускающих завтрак минимум четыре раза в неделю, риск диабета подскакивает на 55%. Кстати, ранее было установлено: от завтрака часто отказываются люди с лишним весом и ожирением, полагая, что это позволит сократить калорийность рациона. А ожирение напрямую связано с диабетом 2-го типа. Теперь же было доказано, что Индекс массы тела особо не влияет на вероятность появления диабета. Основным фактором выступал именно режим питания.

По словам Шлезингер, люди, пропускающие завтрак, чаще перекусывают в течение дня и в итоге потребляют больше калорий. "Не поев с утра, они очень много едят в обед, что приводит к всплеску сахара и инсулина в крови, а это вредно для обмена веществ и приводит к повышению риска диабета 2-го типа. Полезнее всего есть на завтрак мюсли, цельнозерновые хлопья или кашу, снизив потребление красного мяса и сахара", - говорит эксперт.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru