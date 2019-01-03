﻿ NASA: "Край света" оказался похожим на снеговика, Mixnews.lv

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Агентство NASA получило первые фотографии от межпланетного зонда "Новые горизонты" (New Horizons), успешно пролетевшего мимо самого удаленного из известных нам объектов Солнечной системы, пишет Русская служба BBC.

Аппарату удалось сфотографировать поверхность астероида (486958) 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света"). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.

Оказалось, что астероид представляет собой два соединенных друг с другом тела и больше всего напоминает снеговика.

Астрономы предполагали, что астероид может состоять из двух связанных друг с другом тел, и полученные фотографии подтверждают эту теорию.

В NASA подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии. Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.

ltima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.

Ultima Thule был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о большинстве планет Солнечной системы.

Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет.

Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел, как Ultima Thule, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.