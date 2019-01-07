﻿ Ученые: тучные люди имеют проблемы с обонянием, Mixnews.lv

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Лица, страдающие ожирением, хуже выявляют и различают запахи по сравнению со стройными индивидами, передает Medical News Today. По словам экспертов, обоняние играет ключевую роль в пищевом поведении. Оно определяет то, какие продукты выбирает человек.

При этом известно, что ожирение меняет метаболизм, а это влияет на каналы связи, существующие между желудочно-кишечным трактом и мозгом. В ходе исследования данной проблемы ученые обратили внимание на людей, переживших различные операции на желудке для сокращения потребления пищи.

В частности, устанавливался желудочный баллон (дает быстрое чувство насыщения за счет заполнения объема желудка) и желудочное шунтирование. Последнее предполагает создание резервуара в верхней части желудка, способного вместить небольшое количество твердой пищи. Далее создается обходной путь, по которому съеденная пища минует большую часть желудка и часть тонкого кишечника.

Оказалось, только второй тип операции улучшал обоняние. Видимо, операция меняла нервную сеть в желудке, что влияло на связь с мозгом. С этой точки зрения, банальное сокращение объема желудка не может привести к снижению веса. Судят по всему, именно канал связи мозга и желудочно-кишечного тракта "перезагружается" вследствие такого вмешательства.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru