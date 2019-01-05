﻿ Высокие пациенты имеют больше шансов на положительный исход лечения, Mixnews.lv

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Сотрудники отделения реаниматологии больницы Саннибрук сделали неожиданный вывод: люди с небольшим ростом рискуют дольше задержаться в больнице или скончаться. Так, пациенты с ростом выше 174 сантиметров чаще попадают в обычную палату, пишет "Новости Mail.RU". Проблема в том, что не всегда удается подстроить оборудование под невысоких пациентов.

На практике в отделениях интенсивной терапии, как правило, не учитывается разница в росте пациентов. Оборудование рассчитано на стандартного пациента мужского пола ростом 174 сантиметра и весом 70 килограммов. И это напрямую отражается на выживаемости пациентов. Был проведен анализ данных пациентов 210 отделений реанимации в британских больницах с апреля 2009 по март 2015 года. Эксперты собрали информацию более чем на 233000 мужчин и более чем на 184000 женщин.

Оказалось, чем больше рост пациента, тем ниже риск смерти. К примеру, у мужчин под два метра ростом риск скончаться в реанимации составлял 21%, а для самых низкорослых пациентов - 29,2%. Для женщин разница в вероятности летального исхода составляла 17-24% в зависимости от роста.

По словам специалистов, пациенты с небольшим ростом могут случайно получать слишком большие дозы лекарств, трубка для интубации может не подходить им по размеру или аппарат по искусственной вентиляции легких может повреждать их легкие.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru