﻿ Термическая обработка лишает шпинат всех полезных свойств, Mixnews.lv

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Шпинат известен как один из самых полезных продуктов в мире. Но действует одно ограничение: он не терпит термической обработки, пишет The Daily Mail. Поэтому идеальный вариант - смузи со шпинатом, говорят эксперты Университета Линчепинга.

При температурной обработке расщепляется лютеин. А вот в обычном смузи или вместе с йогуртом и молоком шпинат с готовностью высвобождает сохраненный лютеин в напиток (жир из молочных продуктов повышает растворимость соединения). Данное соединение снижает риск сердечных приступов, защищает от болезней глаз.

Также лютеин снимает хроническое увеличение кровеносных сосудов у людей с ишемической болезнью сердца. А еще лютеин спасает от повреждений глаз, которые может вызвать солнце. Есть основания полагать, что лютеин снижает риск рака груди, кишечника и диабета 2-го типа.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru