﻿ Исследователи предложили нестандартный метод укрепления памяти, Mixnews.lv

Наука |

Гистамин - основная проблема для миллионов аллергиков, провоцирующая появление характерных симптомов при контакте с аллергеном. Как отмечает The Daily Mail, недавно было установлено, что гистамин способен укрепить длительную память.

Университетом Токио был проведен эксперимент: 38 взрослым дали средство, повышающее уровень гистамина в мозге, и это помогло добровольцам лучше воспроизводить в памяти предметы, которые они видели за несколько дней до этого. Считается, гистамин активизирует нервную сигнальную активность в зоне мозга, отвечающей за хранение воспоминаний.

Ученые давали бетагистин мезилат - спазмолитик, который увеличивает количество гистамина в мозге. Дозировка превышала стандартную терапевтическую в 7 раз. В итоге это позволяло улучшить память тем, у кого она изначально была слабой. Однако у индивидов с изначально хорошей памятью наблюдался обратный эффект. К тому же, положительный эффект пропадал на 29 день.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru