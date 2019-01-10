﻿ Ученые назвали новый источник молодости, Mixnews.lv

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Как передает CTV News, клетчатка позволяет поддержать здоровье желудочно-кишечного тракта. Но это не все. Последние исследования показали: если рацион человека был богат клетчаткой, то он на 80% чаще проживал долгую и здоровую жизнь.

По словам экспертов, человек должен потреблять 25-30 граммов клетчатки в день. Но большинство даже не приближается к этой норме. Чтобы решить проблему, следует включить в рацион бобы, овощи, фрукты, орехи и цельнозерновые продукты. При оптимальном содержании клетчатки в рационе можно снизить риск диабета 2-го типа, сократить показатели холестерина, сохранить нормальный вес (дает насыщение).

Однако не следует резко увеличивать объем клетчатки в рационе. Рекомендуется делать это постепенно, к примеру, добавляя в привычные блюда компоненты с высоким содержанием клетчатки. Также необходимо пить достаточно воды, иначе клетчатка вызовет запоры.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru