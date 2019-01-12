﻿ Ученые научились выявлять аутизм в очень раннем возрасте, Mixnews.lv

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Неинвазивный тест на качество слуха, проводимый в самом детстве, поможет диагностировать аутизм, передает The Independent. Сейчас обычно аутизм диагностируют в возрасте четырех лет, преимущественно используя анализ речи.

Но теперь медики предлагают переключиться на оценку слуха - проводить тестирование на акустический рефлекс (производится оценка изменения в давлении в среднем ухе в ответ на звуки). Таким образом можно определить индивидуальную чувствительность и скорость реакции на разные частоты.

Часто у лиц с аутизмом наблюдается гиперчувствительность к звукам - то есть даже самые тихие звуки вводят в дистресс. Потом, слух важен для развития речи, что напрямую отражается на социально-эмоциональном взаимодействии с окружающими. Так как мозг у маленьких детей очень пластичен, максимально ранняя диагностика и коррекция могут реально исправить некоторые пороки в развитии.