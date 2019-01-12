﻿ Ученые назвали основные признаки рака, Mixnews.lv

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Ученые из центра Макмиллан перечислили симптомы, которые могут свидетельствовать о раке. Об этом сообщает Daily Express.

Среди основных симптомов, выделенных исследователями — изменение работы кишечника или мочевого пузыря, тяжелый кашель или хрипы, расстройство желудка или трудности при глотании. Также среди признаков приводятся долго незаживающие раны, необычное кровотечение, изменение родинок, а также уплотнение в груди или в другом месте.

Отмечается, что приведенные симптомы не обязательно свидетельствуют об онкологическом заболевании, однако являются поводом для того, чтобы обратиться к врачу.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/2edeveloperteam