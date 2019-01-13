﻿ Неврологи: особый тип ожирения приводит к усыханию мозга, Mixnews.lv

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Британские специалисты из Университетского колледжа Лондона заявляют: наличие жировых отложений в области талии и состояние мозга связаны. Было проведено исследование более 9500 человек, пишет "Новости Mail.RU".

Оказалось, чем больше жировых отложений, тем больше уменьшались в объеме отдельные зоны мозга. Негативный эффект наблюдался в отношении только серого вещества в ряде участков полосатого тела мозга, но не белого вещества. Данная зона регулирует множество функций, включая формирование условных рефлексов и работу внутренних органов.

В рамках исследования ученые учитывали не только Индекс массы тела (соотношение веса к росту; показатель больше 30 означает ожирение), но и соотношение объема талии к бедрам (если оно больше 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин, есть ожирение в области живота). Оказалось, если у человека не было ожирения, объем серого вещества составлял примерно 798 кубических сантиметров.

Если Индекс массы тела был немного повышен, объем незначительно снижался до 793 кубических сантиметров. При этом тучные люди с равномерно распределенными по телу жировыми отложениями по объему серого вещества почти не отличались от лиц с нормальным весом. А вот накопление жировых отложений в области талии давало снижение объемов серого вещества до 786 кубических сантиметров.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru