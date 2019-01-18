﻿ Клюква и голубика снижают риск кариеса, Mixnews.lv

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Стоматологи призывают производителей полосканий для рта и паст для чистки зубов использовать в продукции голубику и клюкву, передает The Daily Mail. Ягоды, было установлено, снижают риск кариеса за счет подавления активности опасных бактерий.

Секрет в высоком содержании полифенолов, являющихся антиоксидантами. Ученые выяснили, что полифенолы остаются в слюне, даже после проглатывания ягод. Важно: вытяжки из природных компонентов лишены сахара, что делает их идеальной добавкой для стоматологических продуктов.

Сотрудники Университета Квинсленда протестировали экстракты клюквы, голубики и клубники, обработав ими бактерии из ротовой полости. В итоге значительно сократить численность бактерий удалось экстрактам клюквы и голубики. Правда, специалисты напоминают: цельные ягоды содержат сахар, вредный для эмали зубов. Поэтому лучше не употреблять ягоды в больших количествах в отрыве от основного приема пищи.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru