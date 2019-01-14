﻿ Онкологи: больные раком совершают суицид в четыре раза чаще, Mixnews.lv

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Онкобольные совершают суицид в четыре раза чаще, чем здоровые люди, выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследователи проанализировали данные более чем о 8,5 млн пациентах, у которых в 1973-2014 годах был диагностирован инвазивный (т. е. распространившийся за пределы пораженного органа) рак. Из них свыше 13 тыс. покончили с собой — 0,15% от всех больных, что в 4 раза больше риска суицида среди остального населения. Спустя пять лет после постановки диагноза риск суицида снижался, но оставался высоким среди пациентов с лимфомой Ходжкина и раком яичек.

Чаще всего на суицид решались молодые белые мужчины, страдавшие от рака легких и яичек, опухолей головы и шеи и лимфомы. Один из авторов исследования, онколог Николас Заорски, отмечает: хотя рак — одна из ведущих причин смерти в США, онкобольные нередко умирают по другим причинам, в число которых входит и суицид. Серьезный диагноз приводит к депрессии и стрессу, что повышает риск самоубийства.

По словам исследователей, хотя само лечение рака становится успешнее год за годом, ментальному здоровью пациентов не уделяется достаточно внимания. Ученые рассчитывают, что новые данные позволят выявлять группы риска среди онкобольных и работать с ними, чтобы снизить вероятность суицида.

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