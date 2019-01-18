﻿ Люди, ведущие сидячий образ жизни, находятся в опасности, Mixnews.lv

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Ученые сделали однозначный вывод: если человек долго сидит в течение дня, у него повышен риск преждевременной смерти, передает The Inertia. И риск повышен, даже если человек тренируется более 300 минут в неделю (в два раза больше рекомендованной нормы).

Вероятность смерти в особенности высока среди людей, которые сидят более 12,5 часа в день в целом и более 10 минут за раз. Выводы были сделаны после наблюдения за 8000 добровольцев 45 лет и старше. Данные об их активности собирали с помощью акселерометра на протяжении недели. Период контрольного наблюдения продолжался еще четыре года.

Эксперты призывают ездить на работу на велосипеде или добираться пешком. В офисе необходимо делать перерывы в работе, вставая или прогуливаясь. А в обеденный перерыв лучше выходить на улицу, при этом, поднимаясь на свой этаж по лестнице. Помогут следить за уровнем физической активности мобильные приложения.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru