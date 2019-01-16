﻿ Некоторые витамины могут облегчить отказ от курения, Mixnews.lv

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Курение провоцирует дефицит ряда важных для здоровья витаминов, передает "Южный Федеральный". По словам специалистов, восполняя нехватку этих витаминов, можно значительно облегчить состояние при отказе от табака.

Во-первых, это витамин С (аскорбиновая кислота). Данный витамин является мощным антиоксидантом, позволяющим бороться с окислительным стрессом, вызванным курением. Он выводит продукты распада никотина и следы полиароматических углеводородов (продуктов горения и дыма).

В свою очередь, витамин E помогает укрепить нервную систему, как и витамины группы В. Это критически важно для бывших курильщиков, которые страдают от синдрома отмены. Плюс, витамин E защищает клетки от воздействия токсинов и предупреждает канцерогенные процессы за счет антиоксидантных свойств.

Соединение L-теанин, тоже показанное бывшим курильщикам, представляет собой вещество, улучшающее передачу нервных импульсов между клетками. Оно способствует выработке дофамина, повышает настроение и стрессоустойчивость. Его можно найти в зеленом чае и его экстрактах.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru