﻿ Некоторые витамины могут облегчить отказ от курения, Mixnews.lv

Некоторые витамины могут облегчить отказ от курения
Курение провоцирует дефицит ряда важных для здоровья витаминов, передает "Южный Федеральный". По словам специалистов, восполняя нехватку этих витаминов, можно значительно облегчить состояние при отказе от табака.
Во-первых, это витамин С (аскорбиновая кислота). Данный витамин является мощным антиоксидантом, позволяющим бороться с окислительным стрессом, вызванным курением. Он выводит продукты распада никотина и следы полиароматических углеводородов (продуктов горения и дыма).
В свою очередь, витамин E помогает укрепить нервную систему, как и витамины группы В. Это критически важно для бывших курильщиков, которые страдают от синдрома отмены. Плюс, витамин E защищает клетки от воздействия токсинов и предупреждает канцерогенные процессы за счет антиоксидантных свойств.
Соединение L-теанин, тоже показанное бывшим курильщикам, представляет собой вещество, улучшающее передачу нервных импульсов между клетками. Оно способствует выработке дофамина, повышает настроение и стрессоустойчивость. Его можно найти в зеленом чае и его экстрактах.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: meddaily.ru