﻿ Эксперты рассказали, как пережить холодное время года, Mixnews.lv

Постоянная усталость, которая может проявиться зимой, передает "Российская газета" , вызвана отчасти нехваткой солнечного света. В условиях низкого уровня освещенности в теле вырабатывается больше гормона мелатонина, дающего сонливость. Специалисты советуют в этот период чаще бывать на улице. Изменить состояние возможно, просто в обеденный перерыв прогулявшись по улице.

Это позволит взбодриться, снизить кровяное давление и поднять настроение. Также важно спать рекомендованное количество часов (по 8 часов за ночь) и контролировать потребление кофеина во второй половине дня. Уменьшить вероятность появления дневной сонливости может посещение спортзала по утрам. Сработает и небольшая зарядка сразу после пробуждения.

А вот чтобы нормально засыпать, вечернее время лучше уделять умеренным физическим нагрузкам. В холодное время года следует тренироваться минимум 150 минут в неделю. Что касается питания, то чашка кофе никогда не заменит полноценный завтрак. Поэтому рекомендуется уделять внимание сбалансированному питанию. На завтрак можно смело есть углеводы (к примеру, овсяную кашу), на обед - рыбу, овощной салат с растительным маслом.

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Источник: meddaily.ru