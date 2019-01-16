﻿ Эксперты рассказали, как пережить холодное время года, Mixnews.lv

Эксперты рассказали, как пережить холодное время года
Это позволит взбодриться, снизить кровяное давление и поднять настроение. Также важно спать рекомендованное количество часов (по 8 часов за ночь) и контролировать потребление кофеина во второй половине дня. Уменьшить вероятность появления дневной сонливости может посещение спортзала по утрам. Сработает и небольшая зарядка сразу после пробуждения.
А вот чтобы нормально засыпать, вечернее время лучше уделять умеренным физическим нагрузкам. В холодное время года следует тренироваться минимум 150 минут в неделю. Что касается питания, то чашка кофе никогда не заменит полноценный завтрак. Поэтому рекомендуется уделять внимание сбалансированному питанию. На завтрак можно смело есть углеводы (к примеру, овсяную кашу), на обед - рыбу, овощной салат с растительным маслом.
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Источник: meddaily.ru