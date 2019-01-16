﻿ Открытие неврологов: чрезмерное увлечение соцсетей меняет работу мозга, Mixnews.lv

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Проблемы с принятием решений нередко наблюдаются у игроманов и наркоманов. По словам ученых Мичиганского университета, аналогичная ситуация и у людей, много использующих социальные сети, передает Eurek Alert. На практике это означает, что люди с зависимостью от соцсетей и наркоманы/игроманы иногда не могут делать выводы из своего опыта, из своих ошибок, и продолжают идти по пути с негативным исходом.

В рамках последнего исследования ученые пронаблюдали за 71 добровольцем. Специалисты оценили психологическую зависимость от Facebook. Они спрашивали добровольцев о частоте использования социальной сети, об их чувствах в случае, если социальной сетью невозможно пользоваться, о влиянии Facebook на работу или учебу.

Также добровольцам предложили выполнить стандартное психологическое задание на оценку способности принимать решения. Чтобы успешно выполнить задание, требовалось выбрать наиболее выгодную колоду карт. Оказалось, чем больше человек использовал соцсети, тем хуже он мог сделать правильный прогноз и успешно выполнить задание. Аналогичные результаты наблюдались ранее у людей с наркотической и другими формами зависимостей.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru