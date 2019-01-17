﻿ Исследователи доказали пользу зеленого кофе для худеющих, Mixnews.lv

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Кофе обладает удивительными свойствами. Данный напиток способен снижать вес, уровень холестерина и сахара в крови за счет хлорогеновой кислоты, пишет "Южный Федеральный". Это сложный эфир кофейной кислоты с одним из стереоизомеров хинной кислоты. А ранее проводившиеся исследования показали: антиоксиданты из кофе положительно влияют на усвояемость глюкозы при диабете 2-го типа.

Теперь же специалисты ссылаются на данные о снижении веса при употреблении именно зеленого кофе. В зернах содержится много хлорогеновой кислоты, обладающей мощным гипогликемическим действием. Она тормозит высвобождение сахара в желудке, таким образом, помогая выводить лишний сахар из организма. И все это при минимальных рисках побочных эффектов вроде тремора и тахикардии.

В зеленом кофе есть и липоевая кислота, которая регулирует жировой обмен. Ученые подчеркивают: в не обжаренных зернах все полезные вещества сохраняются лучше. Так как вкус у зеленого кофе довольно резкий, эксперты советуют принимать капсулированный экстракт зеленого кофе.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru