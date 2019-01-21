﻿ Психологи: успешность отношений во многом определяет чувство юмора, Mixnews.lv

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Если в паре партнеры смеются друг над другом, это может отдалить людей друг от друга. Как отмечает The Daily Mail, шутки внутри пары очень важны, так как они подкрепляют или рушат отношения. Также шутки могут быть маркером качества отношений. Соответствующее исследование значения юмора в отношениях было проведено Университетом Канзаса.

Игривость в общении романтических партнеров важна для поддержания отношений. А если люди вместе смеются над чем-то, это увеличит притяжение между двумя потенциальными партнерами. Такой вывод был сделан по итогам анализа 39 исследований (данные более 150000 человек).

Оказалось, если человек в принципе умеет шутить и другие считают его смешным, это не означает, что ему повезет в любви. Важно шутить, смеяться вместе, так как этот фактор напрямую связан с удовлетворением отношениями. Также важно избегать агрессивных шуток, которые могут оскорбить вторую половину.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru