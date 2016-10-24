﻿ Эксперты исследовали влияние агрессивных фильмов на детей, Mixnews.lv

Эксперты исследовали влияние агрессивных фильмов на детей
По словам экспертов, дети могут захотеть воссоздать увиденное в кино. Однако игра на практике не перерастает в настоящее насилие, издевательства и нападения. Правда, с этим выводом не согласен Дэн Ромер, руководитель Института подростковой коммуникации Университета Пенсильвании. По его словам, собранные данные не позволяют сделать адекватные выводы.
Но известно давно, что насилие в медиа производит эффект снижения чувствительности к насилию в принципе. То есть зрители просто перестают акцентировать на нем внимание. В целом такого рода контент учит ребенка тому, что мир более агрессивен, чем это есть на самом деле. И, кстати, большинство детей, отмечают независимые эксперты, реагируют реакцией страха, а не агрессией.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: meddaily.ru