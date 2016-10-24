﻿ Эксперты исследовали влияние агрессивных фильмов на детей, Mixnews.lv

Многие считают, что фильмы со сценами насилия провоцируют агрессивное поведение. Однако последнее исследование говорит: это не так, пишет Medical Express. Ученые Стетсонского университета оценивали степень жестокости в подростковых фильмах (рейтинг - PG-13 - до 13 лет просмотр нежелателен). Оказалось, с 1985 года и по 2015 год в фильмах с этим рейтингом появилось больше сцен насилия, однако показатели убийств и фактов агрессивного поведения снизились за это время.

По словам экспертов, дети могут захотеть воссоздать увиденное в кино. Однако игра на практике не перерастает в настоящее насилие, издевательства и нападения. Правда, с этим выводом не согласен Дэн Ромер, руководитель Института подростковой коммуникации Университета Пенсильвании. По его словам, собранные данные не позволяют сделать адекватные выводы.

Но известно давно, что насилие в медиа производит эффект снижения чувствительности к насилию в принципе. То есть зрители просто перестают акцентировать на нем внимание. В целом такого рода контент учит ребенка тому, что мир более агрессивен, чем это есть на самом деле. И, кстати, большинство детей, отмечают независимые эксперты, реагируют реакцией страха, а не агрессией.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru