﻿ Эксперты поняли, как избежать "нервного" набора веса, Mixnews.lv

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Сотрудники Института Скриппса заявляют: некоторые люди набирают вес на фоне нервных переживаний из-за особого механизма. Как передает ["Вести.RU"](Сотрудники Института Скриппса заявляют: некоторые люди набирают вес на фоне нервных переживаний из-за особого механизма. ""), в центре внимания оказалась молекула нейротрофического фактора мозга.

Она способствует росту и функционированию клеток головного мозга. Колебания веса в ответ на переживания ученые проследили на примере генетически модифицированных мышей. У животных проявлялись симптомы тревожности, и при этом они оставались худыми, даже если питались калорийной пищей.

Специалисты "отключали" ген BDNF, кодирующий нейротрофический фактор мозга, в отдельных частях тела. При его "отключении" в коре головного мозга, гиппокампе и миндалевидном теле у мышей развились симптомы тревожности. Отсутствие молекул фактора роста мешало работе гамма-аминомасляной кислоте (тормозит работу сигнальных путей мозга).

Ученые сделали вывод: "нервные" грызуны с отсутствующим фактором продолжали оставаться в форме, так как у них повышалась скорость обмена веществ. Животные тратили больше энергии, чтобы держать свой организм в рабочем состоянии, даже при повышенной тревожности. Плюс, у грызунов увеличился процент коричневого жира (сжигает белые жировые отложения для выработки тепловой энергии). При этом, "отключение" BDNF только в миндалевидном теле, напрямую связанном с тревожностью, может увеличить затраты энергии.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Источник: meddaily.ru