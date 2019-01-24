﻿ Неожиданная связь: чем грязнее воздух, тем печальнее люди, Mixnews.lv

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Как передает The Daily Mail, известно, что грязный воздух снижает когнитивные показатели, продуктивность труда, IQ и подрывает здоровье в целом. Теперь сюда добавили и эмоциональный фон.

Согласно данным Массачусетского технологического института, качество воздуха может влиять на решения, принимаемые человеком. Когда человек находится не в благополучном расположении духа, он склонен принимать необдуманные, иррациональные решения.

В дни с высоким уровнем загрязнения люди чаще вели себя импульсивно и шли на риск из-за подавленного и тревожного состояния. Это было установлено при сопоставлении информации об уровне загрязнения в ряде китайских городов и эмоциональной окрашенности сообщений в социальной сети Sina Weibo, имеющих геолокационную метку.

Оказалось, больше всего сильное загрязнение снижало показатели счастья у женщин и у людей с высоким уровнем дохода. Эксперты советуют внимательно выбирать место проживания, использовать защитные маски, системы очистки воздуха и реже бывать на улице при высоком уровне загрязнения воздуха.

Источник: meddaily.ru

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